Plus beaux villages de France. 162 destinations de charme

Depuis près de 40 ans, le réseau des Plus Beaux Villages de France s'attache à préserver et valoriser le patrimoine de ces lieux d'exception hérités de l'histoire et nous incite à les découvrir. Grâce à ce guide pratique et richement illustré, il vous présente : - Ses 164 villages classés. - Des cartes et toutes les infos pratiques pour trouver le village recherché et se repérer. - Des adresses pour se loger et se restaurer. - Les sites de visite, les activités et événements incontournables pour découvrir toutes les richesses de ces villages. Partez dans la cité médiévale de Noyers, aux nombreuses richesses culturelles et gastronomiques ; (re)découvrez la légende de la bête du Gévaudan au Malzieu-Ville ou parcourez les magnifiques vignobles de Châtillon-en-Diois, village cher au coeur de Jean Giono. NOUVEAU ! Quelques itinéraires et balades pour parcourir Les Plus Beaux Villages à vélo.