Mythologie d'hier à aujourd'hui

Athéna, Pandore, les Danaïdes, Morphée, Damoclès... Cachés derrière des mots, des histoires, des expressions ou encore des marques, ces personnages de légende nés il y a plus de trente siècles se manifestent pourtant toujours et de bien des façons dans notre quotidien. Ils nous accompagnent, nous guident, mais nous avons souvent oublié le dieu ou la déesse qui se tapie derrière. Tel est le propos de cet ouvrage, qui retrace leur histoire et les met sous le feu de l'actualité. Envie de voir les dieux, mythes et légendes sous un autre angle ? Ce livre est fait pour vous !