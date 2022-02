Ma pochette de maths CE2 - Les Pochettes Ateliers - Pochette élève - Ed. 2022

- Des exercices d'entraînement répétitifs qui favorisent l'autonomie. - 11 livrets d'activités répartis par module dans 5 domaines : Numération, Calcul, Espace et géométrie, Grandeurs et mesures, Problèmes. - Une police adaptée à tous les élèves, y compris les élèves DYS. La collection Les pochettes Ateliers - Une approche pédagogique ludique et concrète par la manipulation et le jeu pour susciter l'envie et le plaisir de faire des mathématiques. - Une structure innovante en modules spiralaires pour réinvestir les acquis. - Une pédagogie axée sur les ateliers pour s'adapter à chacun et placer les élèves au coeur d'une démarche d'apprentissage active. - Un guide clés en main riche en ressources pour accompagner l'enseignant pas à pas dans la mise en place de la méthode. - Des activités complémentaires gratuites sur le blog L'école de Crevette