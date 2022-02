The Bluecoats Vol. 15 - Bull Run. 15

Les tribulations hilarantes de deux amis qui adorent se détester au milieu de la Guerre de Sécession américaine. Le 15eme volume d'une série qui n'hésite pas à montrer les horreurs et l'absurdité de la guerre. Un nouveau venu dans l'armée commet l'erreur de demander à Blutch de lui parler de la célèbre bataille de Bull Run ... en public. L'hostilité des autres soldats de l'Union est immédiate, mais Blutch finit par en expliquer la raison : cette bataille, la première grande bataille de la guerre, qui apparaissait au Nord comme une victoire inévitable - au point que de nombreux civils étaient venus l'admirer en spectateurs - se termina en déroute complète. Et Blutch et Chesterfield y étaient ...