Le système éducatif en 1000 QCM. École, université, recherche

La connaissance de l'organisation et du fonctionnement du système éducatif fait partie du programme de nombreux concours et examens professionnels de la fonction publique. En 31 questionnaires comprenant chacun 15 à 30 QCM, cet ouvrage propose de s'entraîner de façon ludique, en révisant, dans des conditions aussi proches que possible de celles des épreuves, tous les thèmes constitutifs de l'environnement professionnel à maîtriser. Le + : trois tests d'autoévaluation pour évaluer sa situation de départ, de mi-parcours et d'arrivée.