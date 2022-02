Une femme à son image ; Fantasmes au paradis

Une femme à son image, Katherine Garbera Lila est une discrète organisatrice d'événements. Zach, un célèbre influenceur. Ils n'ont rien en commun mais, le temps d'un festival sur Appaloosa Island, les voilà contraints de collaborer. En effet, Zach s'est laissé convaincre de prêter son image à la fête, à la seule condition que Lila accepte d'être initiée aux subtilités des réseaux sociaux. Or, à mesure que Zach lui dispense ses conseils et que le désir monte entre eux, Lila s'interroge : Zach est-il séduit par la femme qu'elle est ou par celle qu'il façonne à son image ? Fantasmes au paradis, Karen Booth Allison est ravie de passer quelques jours dans les Bahamas. D'autant que Zane, son amour d'adolescence, y séjourne aussi ! Certes, Zane l'a toujours considérée comme la petite soeur intouchable de son meilleur ami, mais leurs retrouvailles au paradis ne sont-elles pas l'occasion pour eux de se rapprocher - enfin ? Alors qu'une tempête tropicale éclate dehors, Allison et Zane succombent au désir, pour une aventure hélas nécessairement éphémère...