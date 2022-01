MFK 2 Tome 1 : Leaving D.M.C.

Sept ans après les évènements de Dark Meat City, Vinz et Angelino mènent enfin une vie paisible. Angelino est toujours livreur de sushi, et commence à apprécier Dark Meat City en pleine gentrification. Mais voilà que sur les réseaux sociaux, un internaute anonyme, un certain " ? ", prétend vouloir réinformer le peuple, et crée des dissensions fortes au sein des communautés de la ville. Après un incident de type " Pizza Gate " dans le sushi bar où il travaille, conséquence d'une désinformation anti-japonaise sur les réseaux sociaux, Angelino est contraint de quitter la ville. Accompagné de Vinz, ils sillonnent la Californie dans un camping-car, à la recherche de Willy, dont ils sont sans nouvelle depuis sept ans. MFK 2 commence là où le film Mutafukaz s'arrête, et est accessible sans avoir lu la première série en BD.