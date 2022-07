Dans la tête de Sherlock Holmes Tome 1 : L'affaire du ticket scandaleux

#JeunesseCNL – Un simple diagnostic médical du Dr Watson se révèle être bien plus que cela... La découverte d'une poudre mystérieuse sur des vêtements et d'un ticket de spectacle très particulier amène Sherlock Holmes à penser que le patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur. Il semblerait en effet que l'étrange disparition de londoniens trouve son explication dans les représentations d'un magicien Chinois. D'autres tickets retrouvés confirment les soupçons du détective... Dans les écrits de Conan Doyle, Watson n'a pu dépeindre que la face émergée de Sherlock Holmes... Mais dans cette enquête inédite, nous pénétrons visuellement le mental du détective, le long du fil de son raisonnement, et à travers l'architecture de son monde interdit !