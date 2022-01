Marie passe un entretien d'embauche. Ca y est, elle est adulte, elle est grande. Pourtant, chaque question posée par le recruteur la renvoie à un épisode de son enfance ou de son adolescence ; divorce des parents, rupture d'amitié, premier amour dévorant, rêves de cinéma, etc.

Maëlle Reat réussit le tour de force - à 21 ans et dans un tout premier album - de totalement transcender le quotidien. Enlevée, drôle et touchante, Comme une grande est une bande dessinée survitaminée, qui fait du bien ; l'autrice a une énergie communicative et un sens de la narration - et de la punchline - évident.

Comme une grande est l'un des deux tout premiers titres de la collection Virages graphiques, dont l'ambition est de raconter le monde d'aujourd'hui à travers la fiction.