Blue World T01

Les "trous bleus" conduisant dans le passé sont bel et bien réels. Une expédition a prouvé l'existence de l'un d'eux, au large des Comores. Mais cette fois, un trou bleu menant au Jurassique est découvert au fond du loch Ness. Convoitant les ressources du monde préhistorique, le Royaume-Uni et les Etats-Unis mettent sur pied une ambitieuse mission d'exploration. Alors que l'équipe est sur le point de se mettre à l'oeuvre, un étrange et terrible accident se produit, livrant les survivants à une nature aussi luxuriante que dangereuse...