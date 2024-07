Family Tree

Loretta est une mère de famille ordinaire, vivant dans un village peu connu, qui menait une vie tranquille jusqu'à ce qu'elle embarque sa famille dans un road trip à travers les Etats-Unis pour sauver sa fille, Megan. La jeune fille est atteinte d'un mal inconnu qui pourrait avoir de terribles conséquences pour l'humanité, c'est en tout cas ce qu'estime une secte qui veut la neutraliser avant qu'elle ne déclenche l'apocalypse. Jeff Lemire (Sentient, Black Hammer, Sweet Tooth) signe ici un récit profond et complexe, entre fable écologique, saga familiale intimiste, road trip d'action et apocalypse végétale à la The Last of Us. Publié en trois tomes aux Etats-Unis, nous proposons cette série en une intégrale grand format qui plaira autant aux lecteurs de comics qu'aux fans de science-fiction.