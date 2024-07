Be mine again

"Moi non plus je ne t'ai pas oubliée Naomie. Je n'ai jamais pu". La colère et l'effarement se disputent en Jason. Est-ce vraiment Naomie, sa Naomie, qui vient de débarquer en trombe dans son bureau de commandant ? Après un premier amour fou au lycée, elle a disparu du jour au lendemain sans la moindre explication, et voilà que dix ans plus tard, elle resurgit dans sa vie ! Ou plutôt, sur son bateau de l'US Navy, en tant que scientifique détachée à la mission les emmenant au coeur des icebergs. Et ils vont devoir passer deux mois ensemble, à vivre et collaborer étroitement... alors qu'elle semble décidée à ignorer superbement ce qui les a liés et à lui refuser toute discussion personnelle. Face à ses yeux noisette qui pétillent de défi, Jason hésite entre la passer par-dessus bord et la plaquer contre un mur pour un baiser fiévreux... . A propos de l'autrice Passionnée de littérature, Tess Adley tombe sous le charme de la new romance et décide de passer de lectrice à autrice. Elle s'inspire de son quotidien et de ses passions pour donner vie à ses personnages et leur transmettre à chacun une part d'elle.