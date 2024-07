Le Livre des glaces Tome 2 : La fille et la montagne

La suite de la nouvelle captivante série de Mark Lawrence, nommée au prix Goodreads du Meilleur roman de Fantasy ! Sur les territoires blancs de l'Abeth, tout n'est plus que glace à perte de vue. A l'exception du Roc Noir. Cela fait des générations que, du haut de leur montagne, les prêtres du Dieu Caché commandent le destin des tribus par la magie et le fer. Leur autorité n'avait jamais été contestée. Jusqu'à l'arrivée de Yaz, enfant de la glace arrachée à la seule vie qu'elle connaissait pour tracer son propre chemin. Elle a une montagne à gravir, et même si elle parvient à vaincre le Dieu Caché, une immense étendue gelée la sépare encore du monde vert de ses rêves. Et avant de pouvoir entreprendre son périple, Yaz doit découvrir ce qui est arrivé à ses proches, secourir ceux qui peuvent encore l'être. L'Abeth conserve jalousement ses secrets, mais Yaz est bien décidée à dévoiler la vérité, car les étoiles brillent plus fort en sa présence. " Si vous aimez la noirceur, vous allez adorer Mark Lawrence. Car quand la lumière se fait et que tout prend sens, se crée un sublime contraste. " Robin Hobb " Remarquable, oppressante, poignante... Cette incroyable aventure vous hantera longtemps. " Grimdark Magazine