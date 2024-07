The summer girl

Cassie Soul, étudiante, n'a pas passé un été entier à Avalon Bay depuis des années. Depuis que ses parents ont divorcé et que sa mère l'a emmenée à Boston. Comme sa grand-mère vend l'hôtel de la promenade qui appartient à leur famille depuis cinq décennies, Cassie revient dans cette ville de plage pittoresque, impatiente de passer du temps avec sa famille, de fêter son vingt-et-unième anniversaire... et peut-être de se trouver une aventure estivale. Elle est prête pour une passion à couper le souffle. Et dès sa première nuit en ville, elle trouve le candidat idéal : Tate Bartlett, le golden-boy d'Avalon Bay. Tate, moniteur de voile, est un habitué des aventures. En fait, il est toujours prêt à s'amuser. Mais... peut-être pas cette fois-ci ? Dès qu'il rencontre Cassie, il sait que ce n'est pas une fille avec laquelle on joue, et la dernière chose qu'il veut est de risquer de lui briser le coeur. Alors, malgré l'attirance qu'il éprouve pour elle, il la rejette. Ce qui n'empêche pas une amitié de se développer. Tate aide même Cassie à trouver l'aventure qu'elle souhaitait tant. Pourtant, il ne tarde pas à se demander s'il n'a pas fait une énorme erreur. Cassie est magnifique, drôle et, franchement, la personne la plus cool qu'il ait jamais rencontrée. Il ne peut plus le nier : il veut sortir avec elle. Et peut-être même quelque chose de plus. Alors que Cassie et Tate franchissent la ligne entre amis et amants, ils sont sur le point de découvrir que leur situation est la partie la moins compliquée de cette équation. Parce qu'Avalon Bay est pleine de secrets – et leur histoire pourrait ne pas survivre quand un secret en particulier sera révélé.