Le Cahier Tout-en-un du Brevet

Dans un ouvrage grand format, clair et visuel, toutes les matières évaluées au brevet - Français, Maths, Histoire-Géographie EMC, Physique-Chimie, SVT, Technologie - pour des révisions efficaces et stimulantes. Avec 60 vidéos ! Tous les contenus utiles dans chaque matière - L'essentiel du cours. - Des quiz pour s'évaluer. - Des sujets de brevet expliqués et corrigés. Un ouvrage qui donne envie de réviser ! - Un grand format. - De grands visuels (photos et cartes mentales). - Des liens vers 60 vidéos, pour compléter ses révisions en ligne. OFFERT : un abonnement au site de révision (Lien -> http : //www. annabac. com/) Dans chaque matière, sur chaque thème du programme de 3e, un parcours de révision interactif : avec des fiches, des quiz et des sujets corrigés.