Marlène Jobert raconte Cendrillon

La collection " Marlène Jobert raconte " arrive sous une nouvelle forme avec toujours un flashcode et un CD Un bel objet et un petit prix pour redécouvrir les contes les plus célèbres de notre patrimoine Cendrillon doit faire le ménage habiller ses deux demi-soeurs et endurer les méchancetés de sa belle-mère jour après jour Heureusement lorsqu'un grand bal est donné au château du prince sa marraine la fée accourt un coup de baguette magique et Cendrillon va devenir la plus belle des princesses&NewLine ; Découvrez ce célébrissime conte de Charles Perrault pour les enfants à partir de 5 ans dans une nouvelle édition adapté et interprété par Marlène Jobert dans un livre audio avec CD et flashcode à lire et à écouter partout