Médée. Suivi de Les Troyennes

Après le fabuleux voyage des Argonautes, Jason prend pour femme celle qui l'a tant aidé dans la conquête de la Toison d'or : Médée. De sang royal mais d'origine barbare, elle restera toujours l'étrangère à Corinthe. Est-ce la raison qui pousse Jason, dix ans plus tard, à rompre leur alliance pour la fille du roi Créon ? Outragée et délaissée avec ses deux fils, Médée est prête à tout. Rien n'arrêtera sa violence, et son intelligence redoutable sera au service de la pire cruauté... La tragédie d'Euripide a donné à Médée une dimension telle qu'elle ne cesse, encore aujourd'hui, d'inspirer les plus grands écrivains.