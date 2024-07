La proposition de lady Dane

Devenue veuve, Cora Dane s'est crue enfin libre et indépendante. Mais voilà que son beau-frère menace de lui retirer ses deux jeunes enfants ! Le temps de trouver une parade juridique, il lui faut d'urgence afficher une parfaite respectabilité et... trouver un faux fiancé. Un seul homme peut lui rendre ce service : Nathaniel Travers, qui, hélas, n'a pas changé. Noceur, buveur, bagarreur, il n'a pour lui que son charme désinvolte et ses fossettes. Cora lui demande d'avoir un comportement irréprochable pendant quinze jours. Mais peut-on transformer un fieffé gredin en saint, surtout si la passion s'en mêle ?