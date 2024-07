Knockemout Tome 3 : Ces choses qu'on laisse

Dévastée par la mort de son père, Sloane, bibliothécaire au tempérament de feu, n'a qu'une idée en tête : que justice soit faite. D'autant plus que son ennemi juré depuis dix ans, Lucian, est de retour à Knockemout. Déterminé à combattre l'influence de son propre père, il s'attelle sans relâche à construire un empire indestructible. Plus il amasse de pouvoir et d'argent, mieux c'est. Seule une certaine bibliothécaire gêne ses plans... Si chacune de leurs rencontres dégénère en conflit, leur haine laisse rapidement place à la flamme du désir. A tel point qu'ils finissent par tomber dans les bras l'un de l'autre pour une nuit torride qu'ils voudraient sans conséquences. Comment éteindre les braises que l'on a attisées ? A trop jouer avec le feu, Lucian et Sloane ne risquent-ils pas de se consumer ?