Dictées Collège Bled

Le BLED collège Dictées assure la révision systématique des règles tout en développant les réflexes nécessaires à la bonne utilisation des connaissances. 400 dictées de phrases en 80 leçons : 40 leçons pour les élèves de 6e et de 5e et 40 leçons pour ceux de 4e et de 3e - Chaque leçon présente : - une règle d'orthographe, clairement expliquée et illustrée par de nombreux exemples - cinq dictées de phrases, pour assimiler la règle de manière progressive- 200 dictées de révision : toutes les quatre leçons, dix dictées bilans permettent de revoir les règles qui précèdent et celles abordées depuis le début du recueil - 30 dictées données au brevet du collège afin de s'entraîner efficacement - Des tableaux de conjugaison de verbes modèles et des principaux verbes irréguliers - Un index complet pour accéder rapidement à l'information recherchée 20 dictées audio à télécharger gratuitementà. l'aide d'un QR Code ou sur http : //www. parascolaire. hachette-education. com/complements-gratuits (Lien -> https : //www. parascolaire. hachette-education. com/complements-gratuits)