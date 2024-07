Les recettes inratables de Qistoh. Bienvenue dans la Qischool !

Plongez dans l'univers de Qistoh et intégrez la Qischool ! Quentin Farez, chef cuisinier formé chez Ferrandi est devenu un expert des vidéos gourmandes sur les réseaux sociaux sous le nom de @Qistohtheone. Il a su captiver plus de 400 000 personnes en seulement un an avec des contenus simples ou sophistiqués, accessibles à tous. Ce premier livre se veut être le guide détaillé de ses recettes en ligne : retrouvez pour la première fois ses instructions dans ce livre ! Découvrez sa sélection de 60 recettes expliquées en pas-a-pas et n'ayez plus peur de rater un plat ! - Plus besoin de deviner quoi faire ensuite. Chaque recette est expliquée en détails, du moment où vous hachez les oignons à celui où vous mettez le riz à cuire. Vous ne serez jamais perdu en cuisine. - Qistoh vous apprend à expérimenter et à vous approprier les recettes comme un vrai chef cuisinier. - En bonus, des focus produits et inspirations pour entrer dans la tête du chef !