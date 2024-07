J'apprends à lire et à écrire Montessori

Cette méthode propose à l'enfant d'apprendre à lire et à écrire en parallèle, et de développer ainsi la coordination de l'oeil et de la main, conformément à la pédagogie de Maria Montessori. L'approche de cet ouvrage est phonétique : chaque lettre émet un son. De grandes lettres rugueuses à toucher sont proposées en autocollant : plus de 50 autocollants rugueux de grande taille sont disponibles dans l'ouvrage, correspondant à tous les sons, digrammes et phonèmes complexes. Pour chaque son, l'enfant : - découvre le son étudié dans une grande scène et de petits dessins ; - prononce le son de la lettre (par exemple " rrr " et non " ère " qui est le nom de la lettre) ; - suit la lettre rugueuse avec son index et son majeur pour une bonne perception sensorielle, dans le sens indiqué par les flèches ; - écrit la lettre en grand, puis en plus petit ; - lit des lettres et des syllabes, puis plus tard dans la progression, des mots et des phrases ; - écrit des syllabes et des petits mots qu'il a déjà lu.