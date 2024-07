Un grand week-end en Normandie

Un guide pour une découverte complète de la Normandie, pour quelques jours ou une semaine de vacances. Une excursion vers l'île de Chausey. - Des visites et des cartes par région, avec tout ce qu'il faut voir. - des randonnées sur le littoral, le sentier des Douaniers et le marais de Boscherville - De nombreuses activités et expériences : les plus belles plages pour se baigner dans chaque région, glisser sur le sable à 100km/h, découvrir la baie du mont Saint-Michel à pied au crépuscule, prendre un bain futuriste dans les Docks du Havre, vivre comme un viking... - Une large sélection d'adresses pour découvrir les meilleurs restos avec terrasses, les bars, les boutiques et artisans chez qui s'approvisionner en produits locaux. - Points forts Quatre possibilités de week-end : Rouen et les boucles de la Seine ; Le Havre, la côte d'Albâtre et la Côte Fleurie ; Caen et les plages du débarquement ; le mont Saint-Michel et sa baie avec une escapade à Chausey. - Des pages Focus qui permettent de mieux comprendre la région (la Normandie des peintres, le D-Day, jour du Débarquement...).