Lycoris Recoil Tome 1

Le crime n'existe pas au Japon. L'archipel est un paradis exempt de violence et de délinquance. La réalité est bien différente. Derrière la propagande, le gouvernement cache une arme : les "Lycoris", des orphelines entraînées depuis leur plus jeune âge pour supprimer toute menace à l'ordre national. Vêtues de leur uniforme, elles sillonnent les rues armées et prêtes à tuer. Parce qu'elle a désobéit à un ordre de mission pour la énième fois, la taciturne Takina est envoyée au Café LycoReco pour faire équipe avec Chisato, la meilleure agente de l'organisation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont toutes les deux une perception de leur rôle radicalement différente. Diffusé sur Crunchyroll durant l'été 2022, Lycoris Recoil a fait grand bruit dans la communauté des fans d'anime. Réalisée par A-1 Pictures, la série a immédiatement séduit le public par sa qualité d'animation, son scénario captivant et ses personnages aussi attachants que puissants. L'oeuvre a tellement eu de succès qu'un nouveau projet d'anime est prévu autour de cette licence. Deux ans après sa diffusion sur la plateforme, Panini propose l'adaptation manga dessinée par Bizen Yasunori. L'artiste a parfaitement su capter ce qui faisait les qualités de l'anime pour créer une version papier tout aussi palpitante et prenante. Avec son rythme effréné, ses personnages mémorables et son scénario aux multiples rebondissements, ce titre comblera les fans de l'anime qui rallieront des lecteurs curieux de découvrir une licence, si chaleureusement recommandée.