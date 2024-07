Spider-Man : Gang War. Tome 1, Edition collector

Voilà plusieurs mois que la tension monte dans le milieu mafieux de New York mais cette fois, la guerre des gangs éclate ! Qui est responsable de cet embrasement ? Quelle va être la stratégie des héros de la Grande Pomme pour mettre fin à ce bain de sang ? Spider-Man organise une équipe pour arrêter TOUS les super-criminels de la ville en 48 heures ! Spider-Woman, Luke Cage, Daredevil et bien d'autres ont du pain sur la planche ! Surgissant des pages de MARVEL COMICS, voici le Spider-crossover de l'année ! Trois mois durant, retrouvez la série Amazing Spider-Man dans cette nouvelle anthologie adoptant la formule de tous les grands événements Marvel, et qui inclut toutes les mini-séries concernées par l'événement !