Marvel Comics (II) Tome 7 . Edition collector

Le Beyonder est de nouveau parmi nous ! Mais que veut-il aux Avengers ? Spider-Boy se lance dans ses propres aventures tandis que le Spider-Man Supérieur fait son grand retour ! Comment Tony Stark peut-il se racheter envers les mutants, maintenant que les Sentinelles sont équipées de sa technologie ? Et pour affronter Toranos, Thor rassemble toute une équipe ! Le vent de la nouveauté ne cesse de souffler sur le mensuel parfaitement en raccord avec l'actualité des comics Marvel aux U. S. Pas moins de trois nouvelles séries font leurs débuts avec Avengers Beyond (la suite directe d'All-Out Avengers) mais aussi Spider-Boy et Superior Spider-Man !