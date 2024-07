Captain Marvel L'intégrale : 1978-1982

Thanos est mort, mais il n'en a pas fini de ses manigances : l'ordinateur ISAAC a pris le contrôle de Titan au nom de l'adorateur de la Mort ! Pour contrecarrer cette menace, Captain Marvel et Drax doivent mener une guerre qui menace le système solaire tout entier. Puis, Captain Marvel perd le combat le plus important de son existence : celui qui l'opposait au cancer. Ultime volume consacré à Mar-Vell, le premier personnage à porter le nom de Captain Marvel. Il s'achève bien évidemment avec le cultissime Graphic Novel La mort de Captain Marvel, écrit et illustré par Jim Starlin, l'auteur de la Saga de l'Infini.