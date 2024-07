Toilet-bound Hanako-Kun Tome 19

La bande de Tsukasa entre en scène afin de tirer les ficelles ! Tsukasa envoie Nene dans le territoire de numéro six et lui confie la lourde tâche de détruire le réceptacle de ce dernier qui n'est autre que Sumire. Même s'il semble que ce soit le seul moyen pour qu'elle retourne dans son monde, Nene n'arrive pas à se résoudre à cette issue tragique et préfère partir en quête d'une autre solution. Sumire, de son côté, se retrouve nez à nez avec numéro six après avoir été séparé pendant un siècle...