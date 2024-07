Ma valisette d'activités Maternelle toute petite section Petite section Pat' Patrouille

Retrouvez la Pat' Patrouille dans un cahier en forme de valisette, pratique à emporter partout avec soi, avec plein d'activités ludiques et variées pour découvrir tout le programme de Toute Petite et Petite Section ! Accompagnez votre enfant dans ses apprentissages fondamentaux (graphisme, lecture, activités de maths, explorer le monde...) et partagez ensemble ces moments (ré) créatifs avec ses héros préférés ! En cadeau : un poster et des autocollants !