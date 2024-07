Le tout-en-un 2de. Edition 2024-2025

En un seul ouvrage, toutes les matières au programme de la Seconde. Dans chaque chapitre : des fiches de cours et un entraînement efficace, pour réussir son année. Un outil de travail complet et pratique - Toutes les matières évaluées en contrôle continu au cours de l'année de 2de : Français, Maths, Physique-Chimie, SVT, Histoire-Géographie, SES, Anglais. - Dans chaque matière : - le cours sous forme de fiches synthétiques et visuelles - les méthodes clés - des exercices guidés - les corrigés OFFERT : un abonnement au site de révision (Lien -> http : //www. annabac. com/) - Dans chaque matière, sur chaque thème du programme de 2de, un parcours de révision interactif : avec des fiches, des quiz et des sujets corrigés. - Des conseils pour vous aider à construire votre orientation.