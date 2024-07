Une enquête des soeurs Brontë Tome 4 : Le cadeau empoisonné

Une enquête vénéneuse au coeur de Londres... Haworth, 1847. Anne et Emily Brontë viennent de trouver un éditeur, alors que Charlotte n'a reçu que des lettres de refus. L'atmosphère est particulièrement tendue au presbytère. Au même moment, un homme accusé d'avoir empoisonné sa femme vient d'être acquitté. Ce verdict provoque une véritable onde de choc : tout le monde le croit coupable. Après le procès, l'accusé échappe de justesse à une tentative d'assassinat. Il a de bonnes raisons de croire que la personne qui s'en est pris à lui est aussi celle qui a tué sa femme. Il fait appel aux services des soeurs Brontë pour mener l'enquête. Malgré leurs réserves, les trois soeurs sont les seules à pouvoir faire toute la lumière sur cette affaire et à prouver son innocence - ou sa culpabilité - sans l'ombre d'un doute. "Aussi drôle, palpitant et captivant que les épisodes précédents, un incontournable pour les fans des soeurs Brontë". Historical Novel Society "Cette quatrième et dernière Enquête des soeurs Brontë est un pur délice". Woman's Own "Un nouveau mystère fascinant ! " My Weekly