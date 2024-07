Salem devait être un nouveau départ, un endroit où l'odeur piquante de la cannelle et du thé parfumerait l'air d'espoir ; où les couleurs seraient en sécurité, vivantes, en moi. J'avais dix-neuf ans, et Nathaniel Hawthorne vingt-quatre lorsque nous nous rencontrâmes dans ces rues de briques. C'était en l'an 1829, et nous luttions tous deux, chacun à notre manière, pour être libres - lui avec ses carnets, moi avec mon aiguille. Brodeuse aux doigts de fée, Isobel Gamble descend d'une lignée de femmes qui possèdent toutes un don exceptionnel : celui de percevoir la couleur des lettres et des sons. Très tôt, elle apprend à le cacher, pour ne pas être, comme ses aïeules, accusée de sorcellerie. Contrainte de fuir en Nouvelle-Angleterre avec son mari, Isobel se retrouve rapidement seule à Salem. Son destin croise alors celui du jeune Nathaniel Hawthorne, un écrivain hanté par le rôle de ses ancêtres lors des tristement célèbres procès de sorcellerie. Ensemble, ils forment un duo de conteur et de muse, qui donnera naissance à l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature... Découvrez le portrait vibrant de la femme à l'origine de La Lettre écarlate. " La Sorcière écarlate nous offre un magnifique message de résilience, à travers une prose vivante et colorée". Sarah Penner "Laurie Lico Albanese a écrit un chef-d'oeuvre qui devrait être lu en même temps que le classique de Nathaniel Hawthorne. Fourmillant de détails et à l'écriture d'un lyrisme sublime, ce roman nous montre toutes les manières dont les femmes hors du commun doivent minimiser leurs dons pour se conformer aux exigences de la société. Envoûtant, ambitieux et totalement captivant". Fiona Davis " Comme les plus grandes oeuvres de fiction historique, La Sorcière écarlate parvient à donner vie à ses personnages et à vous ancrer dans le quotidien d'un monde bouillonnant du xixe siècle, promettant la liberté de l'Amérique tout en exigeant son prix terrible sur les Amérindiens qu'elle détruit, les esclaves qu'elle amène enchaînés et les femmes qu'elle écrase". Gillian Flynn " Ce récit richement documenté met en lumière les obstacles auxquels étaient confrontées les femmes du xixe siècle qui refusaient de se conformer aux normes de la société patriarcale. " The Washington Post " Ce roman captivera les lecteurs en quête d'une héroïne résiliente et d'une histoire féministe à l'origine d'un classique américain du xixe siècle, toujours aussi pertinent aujourd'hui. " Booklist " Un roman historique exceptionnel... Même ceux qui ne connaissent pas le classique seront captivés par ce récit d'une femme capable de se rebeller contre les préjugés sexistes et raciaux de son époque. " Publishers Weekly " Une très belle fiction sur les origines du chef-d'oeuvre de Hawthorne. " Kirkus " Laura Lico Albanese a une plume absolument magnifique. " Historical Novel Review