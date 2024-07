Le plus doux des poisons Tome 2 : Le plus cruel des pardons

Une jeune fille destinée à régner. Une guerre qui menace. Un allié plus dangereux que tout autre ennemi. Après les événements de la Traversée, Zahru s'est juré de ne plus rêver d'aventure. Mais tandis que le prince Jet cherche à éviter la guerre qui menace Orkena, le prince Kasta fait son grand retour, clamant qu'il est le vrai vainqueur et l'héritier. Il porte même la marque divine qui prouve ses dires. Mais il n'est pas le seul... Zahru aussi porte cette marque, qui fait d'elle l'égale de Kasta. Avec Jet et leurs alliés, elle va se lancer dans une course contre la montre pour enrayer l'ascension du prince impitoyable, et l'empêcher de déchaîner des horreurs sans nom dans le but de gagner la guerre. Zahru est prête à tout pour le bien d'Orkena... mais en s'opposant à la brutalité de Kasta, ne risque-t-elle pas de révéler la sienne ? " Dans cette suite charmante et bien ficelée, la voix drôle et enjouée de Zahru nous entraîne dans une histoire aux thèmes très sérieux - dynamiques du pouvoir, magie noire, loyauté et trahison, injustices sociales -, le tout porté par une réflexion intelligente sur les sacrifices qui s'imposent quand on porte la couronne. Un fantastique deuxième tome. " Kirkus " Une fois de plus, Natalie Mae captive ses lecteurs avec sa prose vive et fluide, son merveilleux trio de protagonistes, et sa profusion de secrets, de menaces et de comportements suspects... " Culturefly