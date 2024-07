Marlène Jobert raconte Le Chevalier aux cheveux d'or. Avec 1 CD audio MP3

La collection " Marlène Jobert raconte " arrive sous une nouvelle forme avec toujours un flashcode et un CD Un bel objet et un petit prix pour redécouvrir les contes les plus célèbres de notre patrimoine Mais qui est donc ce mystérieux héros surgi de nulle part sur son puissant destrier Avec sa superbe chevelure dorée il a fière allure et vient de sauver toute l'armée du roi Qui pourrait se douter qu'il s'agit en fait du jardinier engagé depuis peu au palais et que ce jardinier lui-même est en fait un prince Et ce prince a un secret Découvrez ce célébrissime conte des frères Grimm pour les enfants à partir de 5 ans dans une nouvelle édition adapté et interprété par Marlène Jobert dans un livre audio avec CD et flashcode à lire et à écouter partout