Spoon and White : Pack en 2 volumes : Tome 2 ; Tome 9

Ca va encore flinguer dans la bonne humeur à tous les étages ! Rien ne va plus pour les deux pires flics de New York. Ils se retrouvent en vacances forcées après une énième affaire fumante. Cela leur laisse le temps de tenter d'approcher la belle Courtney Balconi. La journaliste enquête sur un mystérieux psychopathe qui hante les bas-fonds. Mais alors qu'elle joue les appâts pour démasquer le monstre, on découvre une 25e victime. A ses côtés, le pauvre Spoon avec l'arme du crime dans les mains... Interrogatoires, prison, évasions, cavales, fusillades et bavures : le duo le plus naze de la police va devoir se surpasser pour se sortir de la panade !