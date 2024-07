The Eminence in Shadow Tome 12

Il est prêt à tout pour devenir une Eminence de l'ombre... mais ses plus gros mensonges vont le rattraper ! Après avoir été propulsé dans un monde parallèle suite à un accident, Cid prend un malin plaisir à interpréter son rôle d'Eminence de l'Ombre, un personnage mystérieux qui influence le cours des événements depuis les coulisses et qui possède d'incroyables pouvoirs. La terrible "Rose noire" qui obscurcit le ciel du royaume d'Oriana est en réalité un portail dimensionnel dans lequel sont engloutis Cid et Beta. Le jeune homme ne tarde pas à comprendre qu'ils ont atterri dans un endroit qui lui est très familier : le Japon de sa vie d'avant. Mais il remarque aussi des différences de taille : non seulement la magie semble exister en ce monde, mais des bêtes sanguinaires appelées "magimonstres" causent des ravages un peu partout ! Les malentendus et les fausses idées sur fond d'isekai s'enchaînent dans un rythme toujours plus effréné dans ce douzième volume d'Eminence in Shadow !