Mars Tome 6 : Perfect Edition

Kira et Rei se sont jurés de se marier. Rei a arrêté le lycée pour se consacrer à sa passion, il a choisi de devenir pilote de moto. Kira est tout à fait confiante en leur avenir. Enfin... jusqu'à ce que son père adoptif revienne la hanter. Sous l'oeil attentif du dieu Mars, les personnages vont se livrer une véritable guerre. De l'issue de ce combat dépendent tous leurs rêves. Soryô Fuyumi est une mangaka dont la renommée n'est plus à faire. Tout commence alors qu'elle décide de participer à un concours organisé par l'éditeur Shogakukan, pour le magazine Bessatsu Shôjo Comic afin de financer ses études de mode. Elle décroche la 10e place et elle ne quittera plus ce milieu ! C'est en mars 1982 qu'elle publie sa première histoire dans le Bessatsu Shôjo Comic : Hidamari no Hômonsha, mais c'est avec sa série Boyfriend qu'elle se fera connaître en gagnant notamment le 33e prix Shogakukan en 1988. Elle consolide ensuite sa réputation avec l'excellent Mars qui fera d'elle une autrice reconnue de la sphère shôjo. Par la suite, elle enchaîne les séries à succès comme Eternal Sabbath et Cesare. Cette nouvelle édition de MARS s'inscrit dans la même lignée que les autres Perfect Edition (City Hunter, Yasha...) et sera composée de huit tomes. L'édito et la traduction ont entièrement été retravaillés.