Vous connaissez l'histoire : les super-vilains dominent le monde en cachette après avoir éliminé les super-héros. Depuis Wanted, Wesley Gibson oeuvre dans l'ombre. Aujourd'hui, il a recruté Nemesis. Il est temps pour eux de purger de nouveau le monde de ses héros. Les Ambassadeurs, les Chrononautes, Huck, Eggsy ou encore Hit-Girl : ils sont tous là et nul n'est à l'abri ! Mark Millar (Jupiter's Legacy, Ultimates) réalise ici un grand crossover entre toutes ses créations. Les séries Hit-Girl, Ambassadors, Nemesis, Wanted, Empress, Magic Order et Prodigy sont particulièrement mises en avant. A noter que pour illustrer cette saga, Millar a recruté la plus grande star actuelle de Marvel : Pepe Larraz (House of X, X-Men mais aussi le futur crossover Blood Hunt).