X-Men l'Intégrale Tome 1 : 1998

Cecilia Reyes découvre qu'elle est une mutante... et c'est la pire nouvelle de l'année pour cette soignante qui a autre chose à faire que de rejoindre les X-Men ! Les mutants affrontent Sauron, Bishop fait alliance avec Deathbird et les X-Men sont confrontés à Alpha Flight ! La plus avancée de nos collections L'INTEGRALE ajoute un nouveau volume à sa cinquantaine de tomes, recueillant surtout des épisodes d'Uncanny X-Men publiés en 1998... il s'agissait des premières années de Panini Comics sur le marché français ! Steve Seagle (Alpha Flight) qui avait le vent en poupe scénarise l'essentiel de l'album, épaulé par la superstar Chris Bachalo (Generation X) !