Werewolf by Night L'intégrale : 1971-1973

A sa majorité, Jack Russell découvre la terrible malédiction qu'il a héritée de son père : les nuits de pleine lune, il devient un terrible loup-garou ! Sera-t-il capable de maîtriser la bête pour ne pas faire de victime innocente, tout en affrontant les nombreux êtres maléfiques attirés par son pouvoir ? Surtout, saura-t-il trouver un moyen d'empêcher sa soeur de subir le même sort que lui ? Voici une nouvelle série d'Intégrales dans la veine des MARVEL OMNIBUS consacrés à Dracula et aux monstres Marvel ! Le Loup-garou est également apparu dans le moyen-métrage Werewolf By Night disponible sur Disney+... et ses aventures, pour l'essentiel, n'ont pas été rééditées depuis les années 70 !