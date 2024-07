Salem. 2 CD audio MP3

Le Maine, 1970. Ben Mears revient à Salem s'installer à Marsten House, inhabitée depuis la mort tragique de ses propriétaires, vingt-cinq ans auparavant. Mais très vite, il devra se rendre à l'évidence : il se passe des choses étranges dans cette petite bourgade. Un chien est immolé, un enfant disparaît, et l'horreur s'infiltre, s'étend, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. A l'occasion du trentième anniversaire de sa parution aux Etats-Unis, voici l'édition intégrale et superbement illustrée du roman culte de Stephen King. En bonus : Deux nouvelles inédites sur le village de Salem. De nombreuses scènes coupées que Stephen King souhaitait faire découvrir à son public. Et les photos extraordinaires de Jerry N. Uelsmann.