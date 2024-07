Sensual Revenge

Il l'a trahie et blessée. L'heure de la vengeance a sonné ! Quand Hope débarque à UCLA, elle a un objectif bien précis : faire payer ceux qui ont détruit sa vie au collège. La vengeance et la colère l'habitent depuis trop longtemps pour qu'elle recule. D'ailleurs, sa première cible est toute trouvée : Cole, qui n'a rien perdu de son attitude de séducteur. Comble de l'ironie ? Il ne la reconnaît pas, alors que c'est lui qui l'a blessée le plus profondément autrefois. Qu'importe, Hope ne le lâchera pas tant qu'elle n'aura pas atteint son but ! Seulement, il y a deux choses qu'elle n'avait pas prévues : d'abord, l'existence de California Secrets, l'application qui publie les secrets de tous les étudiants, des plus drôles aux plus embarrassants, et qui semble se focaliser sur elle. Et, surtout, l'attirance irrépressible qui la pousse vers Cole, dont les yeux verts promettent tant de plaisirs indécents... A propos de l'auteurOriginaire de Bretagne, Karine Marcé écrit depuis sa plus tendre enfance. Grande voyageuse dans l'âme, elle a eu la chance de vivre dans des villes comme Londres, Barcelone ou encore sur un campus universitaire à Oxford (Ohio), ce qui lui a permis d'attiser son imagination et sa créativité.