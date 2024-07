World of Warcraft : Sylvanas

Générale des forestiers. Reine banshee. Cheffe de guerre. Sylvanas Coursevent a porté de nombreux titres. Pour certains, elle est une héroïne ; pour d'autres, un génie du mal. Mais que ce soit en quête de justice, de vengeance ou d'autre chose, Sylvanas a toujours cherché à garder le contrôle de son destin. Sylvanas n'a jamais été aussi proche de son but, depuis qu'elle oeuvre de concert avec le Geôlier pour libérer Azeroth du joug qu'est le cycle de la vie et de la mort. Son ultime mission : faire prêter allégeance à leur prisonnier, le roi Anduin Wrynn. Pour y parvenir, Sylvanas est contrainte de se repencher sur le chemin éprouvant qui l'a conduite au côté du Geôlier... et de révéler sa vraie nature à son plus grand rival. Elle doit pour cela mettre à nu son terrible parcours : la désintégration de la famille Coursevent, son accession au rang de générale des forestiers, puis sa propre mort des mains d'Arthas et sa nouvelle raison d'exister, la fondation du peuple des Réprouvés ; enfin le moment où, contemplant l'Antre pour la première fois, elle a pris conscience des véritables conséquences de ce qui attend par-delà le voile de la mort. Mais alors que l'heure de la victoire approche, Sylvanas Coursevent devra faire le choix qui décidera de son sort. Elle seule en a le pouvoir.