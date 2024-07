Mes petites routines, pour faire tout seul comme un grand !

Un tableau en tissu pour aider l'enfant à se repérer dans le temps et encourager son autonomie ! Simple à utiliser et adapté aux petites mains : le matin, toutes les pièces sont rangées dans la colonne de gauche. Quand l'enfant a accompli la petite routine, il retourne la pièce et vient la scratcher dans la colonne de droite, bravo ! Grâce aux illustrations simples et lisibles, l'enfant - accompagné d'un adulte - visualise la liste des petites taches qu'il aura à accomplir dans la journée et apprend à s'organiser. Peu à peu, il gagne en autonomie et se met à faire tout seul, comme un grand !