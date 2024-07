Rêve d'Olympe. Le destin de Samia Yusuf Omar

Jeux Olympiques de Pékin, en 2008 : Samia Yusuf Omar, 17 ans, représente la Somalie. Sur la piste, la jeune femme se surpasse et bat son record personnel... mais termine pour autant bonne dernière sous les encouragements et acclamations du public. De retour dans sa Somalie natale, Samia compte être plus performante la prochaine fois. Mais s'entraîner décemment est devenu impossible car les Shebab, des milices islamistes, proscrivent toute activité sportive aux femmes. Pour réaliser son rêve de participer aux prochains Jeux en 2012, Samia tente le tout pour le tout : elle se lance dans une périlleuse odyssée pour rejoindre l'Europe. A peine âgée de 20 ans, elle endure un véritable calvaire : la violence des passeurs, les camions surchargés de réfugiés, la faim, la soif, la prison... Jusqu'à sa fin tragique. Une plongée dans l'enfer des routes de l'immigration aux côtés d'un personnage emblématique et attachant.