Little Hands Tome 1

Certains sports sont considérés comme réservés aux personnes de grande taille, et le handball en est l'un des meilleurs exemples. Pourtant, Mikage Ishino rejoint le club de handball du lycée alors qu'il est aussi petit qu'un enfant de primaire. Son entraînement et sa détermination suffiront-ils pour lui permettre de se faire une place dans ce club et pour viser le top 1 national ?