Off-Campus Tome 2 : The mistake

John Logan est un star de l'équipe de Hockey ce qui lui permet d'avoir toutes les filles qu'il veut Mais derrière ses sourires de tueurs et son charme ravageur se cache un être blessé et inquiet de son avenir qui ne s'annonce pas tout rose Quand il rencontre Grace étudiante en première année et il se dit qu'elle sera la fille idéale pour lui changer les idées Mais Grace fini par le repousser à cause de son comportement et John va devoir se mettre en quatre s'il veut la récupérer Grace n'est plus la jeune fille timide et innocente du début de l'année et elle compte bien lui faire payer son erreur John va devoir élever son niveau de jeu