Les Aubes permanentes

Ce livre est un recueil subtil de poésie dédié à l'Amour où le poème embellit la vie, l'élève et passe comme un songe. Pourtant, lu avec âme, il vous transporte au centre d'une floraison de la mémoire, sur le vaste champ du souvenir inconnu et familier. Il y a donc dans la musicalité de ces pages poétiques, le parfum d'un lyrisme lointain et passionnel du ménestrel qui chantait son amour à sa Dame en composant ainsi des aubes d'aurore sanguine à la clarté du crépuscule. Voici la naissance d'un ménestrel des temps modernes : Fabrice Roy et l'on se laisse facilement bercer par sa poésie aux bourgeons gorgés de miel à suspendre la course du temps.