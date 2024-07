Tout le nouveau brevet 3e. Edition 2025

En un seul ouvrage, toutes les matières au programme de la 3e et un entraînement pour les cinq épreuves du brevet, dont l'épreuve orale. Un outil de travail très complet pour réussir son brevet et passer en 2de en toute sérénité ! Toutes les matières de 3e et toutes les épreuves du brevet - Toutes les matières évaluées au brevet en contrôle continu et lors de l'examen final : Français, Maths, Histoire-Géographie EMC, Physique-Chimie, SVT, Technologie, Anglais. - Dans chaque matière : - un cours clair et structuré, sous forme de fiches - des quiz pour faire un bilan rapide - des sujets de type brevet, suivis de leur corrigé - En plus : une section spécialement dédiée à l'oral du brevet : les méthodes de l'épreuve et des simulations. INCLUS : des vidéos " Questions du brevet " - Les questions types des épreuves de Maths et de Français traitées pas à pas par un enseignant. - Des vidéos directement accessibles, via des QR codes, sur la chaîne You Tube annabac. OFFERT : un abonnement au site de révision (Lien -> http : //www. annabac. com/) Dans chaque matière, sur chaque thème du programme de 3e, un parcours de révision interactif : avec des fiches, des quiz et des sujets corrigés.