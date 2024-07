Mon CP facile ! [ADAPTE AUX DYS

Toutes les matières du CP dans un ouvrage spécialement conçu pour les enfants dyslexiques ou en difficulté d'apprentissage par des orthophonistes et des enseignants spécialisés. Le cahier propose, pour chaque matière du programme de CP (français, maths, espace-temps, sciences et anglais), des leçons suivies d'exercices clairs, aérés et adaptés. L'enfant peut s'entraîner à son rythme et ainsi prendre confiance en lui. Les corrigés de tous les exercices sont présentés en fin d'ouvrage, accompagnés de conseils à destination des parents. De nombreux dispositifs facilitent l'apprentissage : - une police de caractère Open Dyslexic pour une lecture plus facile ; - des consignes découpées en syllabes pour aider au déchiffrage ; - des pictogrammes pour comprendre immédiatement la consigne ; - un fond jaune sous les exercices pour limiter la fatigue visuelle ; - 4 filets de couleur pour baliser l'espace de travail et le sens de lecture de la double page. Un contenu adapté aux attendus du programme de CP.